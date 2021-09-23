كازاخستان تسجل 2693 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان،2693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 870 ألفا و59 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 3905 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 801 ألفا و673 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 72 ألفا و789 مريضا، منهم 13 ألفا و610 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 7 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل يومين أن 7 ملايين و300 ألفا و62 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخصا على الجرعتين.