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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 6:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 6:17 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 30 ألف إصابة، في أحدث علامة على تراجع الفيروس قبل الإلغاء المقرر لاستخدام الكمامات خارج المنازل الأسبوع المقبل.

وسجلت كوريا الجنوبية 29 ألفا و 108 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 303 إصابات وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و565 ألفا و 21 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 855 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 399 مريضا، بانخفاض 29 مريضا عن حصيلة أمس.

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