تقرير للأمم المتحدة يوثق جرائم حربروسية في أوكرانيا

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أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة الأممية إريك موس، في أول تقرير مؤقت أصدره في شكل كلمة ألقاها اليوم الجمعة إن الخبراء وثقوا أعمال عنف جنسية ومتعلقة بالنوع، من قبل بعض الجنود الروس، وذلك من بين انتهاكات أخرى.

وتابع موس بالقول: "خلصت اللجنة بناء على الأدلة التي جمعتها إلى وقوع جرائم حرب في أوكرانيا".

وقال رئيس اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن "ضحايا الجرائم المذكورة تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و 82 عاما.

وارتكز تحقيق لجنة الخبراء الأممية في البداية على المرحلة الأولى من الغزو الروسي في شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وعلى مناطق شملت كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي.