وزير الخارجية السعودي: تصريحات لابيد عن حل الدولتين إيجابية إذا ترجمت لأفعال

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن تصريح رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، بخصوص حل الدولتين، "إيجابي" إذا ترجم لأفعال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لقناة "العربية" الاخبارية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان لابيد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، "تسمح لنا القوة الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل بحماية أنفسنا ولكنها تتيح لنا أيضًا شيئًا آخر: السعي من أجل السلام مع العالم العربي بأسره، ومع أقرب جيراننا – الفلسطينيين".

وأضاف: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أطفالنا.