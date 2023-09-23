المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك، بعد غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

ويخوض فريق الذئاب مرانه تحت قيادة شوقي غريب على ملعب النادي بالجبل الأخضر، لليوم الثالث تواليًا عقب السقوط أمام بلدية المحلة في افتتاحية الدوري الممتاز، على أن يبدأ معسكر الفريق بعد المران.

وحرص شوقي غريب خلال الحصص التدريبية على معالجة أخطاء الفريق أمام بلدية المحلة، فضلًا عن توبيخ بعض اللاعبين لعدم الالتزام بالتعليمات خلال الـ 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر.