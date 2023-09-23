قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه على الدول احترام سيادة بلاده، مشددا أن العراق يؤكد التزامه بمبادئ القانون الدولي ويرفض التدخل بشئونه الداخلية تحت أي ذريعة كانت.

وأضاف في كلمته أمام الأمم المتحدة: «في الوقت الذي يلزم فيه دستورنا ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا»، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأكد السوداني أن العراق يمد يده لجميع دول الجوار لتحقيق رفاهية شعوب المنطقة، وصرح بأن العراق يعمل على أن يكون جزءا من الحل في مشاكل المنطقة، مشيرا إلى أن الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب.

ودعا السوداني حكومات المنطقة للتنسيق لمواجهة آفة المخدرات بعد أن تبنت الحكومة العراقية استراتيجية وطنية لمكافحتها، مضيفا: «ولا تخفى عليكم العلاقة بين الإرهاب والمخدرات».

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المنطقة تتعرض للجفاف وهناك حاجة ملحة لحفظ الحقوق في الموارد المائية.

ودعا السوداني في السياق، إلى إقامة تجمع إقليمي يضم دول شواطئ الخليج من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن بلاده لا تزال بلدا نفطيا مهما ودولة محورية في سوق الطاقة العالمي.