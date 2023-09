البنتاجون تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بنصف مليار دولار

أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، إخطار الكونجرس بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوكالة التابعة لـ«البنتاجون»، في بيان لها، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وفق وكالة سبوتنيك.

