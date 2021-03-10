البنتاجون تصادق على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بنصف مليار دولار

أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، إخطار الكونجرس بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوكالة التابعة لـ«البنتاجون»، في بيان لها، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وفق وكالة سبوتنيك.

.@StateDept authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for @TECRO_USA #Taiwan for up to 100 Harpoon Coastal Defense Systems and related equipment valued at up to $2.37 billion #FMSUpdate- https://t.co/KRk4rQyNMd pic.twitter.com/jVle0UxBtk — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) October 26, 2020





يأتي ذلك وسط دفع واشنطن في اتجاه تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أشار في لقاء مع "فوكس نيوز"، إلى أنه لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغيّر مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكّد ولي العهد أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفًا أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية.