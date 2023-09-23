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قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريق نانت للفوز على لوريان بنتيجة 5-3، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2023/2024.

وأحرز مصطفى محمد هدف فريقه الثالث في المباراة عند الدقيقة 55 بع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة قريبة من مرمى لوريان.

وبهذا الهدف أحرز مصطفى محمد الهدف الخامس له في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، وبفارق هدفين عن مبابي صاحب الصدارة بـ 7 اهداف.

ونستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد هدف مصطفى محمد اليوم أمام لوريان:

1- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان _ 7 أهداف.

2- مصطفى محمد، نانت _ 5 أهداف.

3- وسام بن يدر، موناكو _ 4 أهداف.

4- تاكومي مينامينو، موناكو _ 3 أهداف.

5- رومان ديل كاستيو، بريست _ 3 أهداف.

6- تيريم موفي، نيس _ 3 أهداف.

7- تيدي تيوما، ريمس _ 3 أهداف.

8- زكريا أبوخلال، تولوز _ 3 أهداف.

9- آكور أدامز، مونبلييه _ 3 أهداف.

10- موسى التعمري، مونبلييه _ 3 أهداف.