11 مصابا في غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عيترون، اليوم الاثنين، أدت إلى إصابة 11 شخصا بجروح.

وأضافت في بيان – نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان – أن إحدى الإصابات موجودة في العناية المركزة، مشيرة إلى احتياج 6 إصابات للدخول إلى المستشفى، وعلاج 4 في الطوارئ.

وأشارت في بيان آخر إلى أن «غارات العدو الإسرائيلي على جرود الهرمل، أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم اثنان في العناية المركزة».

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات صباح اليوم الاثنين، استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات: شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط مدينة بعلبك شرق لبنان.

كما شنّ الاحتلال غارات عدة على محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي شرق لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وذلك بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة العام الماضي.