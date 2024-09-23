وزير الدفاع الصومالي يشكر مصر على إرسال شحنة معدات عسكرية إلى بلاده

توجه وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، بالشكر إلى مصر على إرسال شحنة معدات عسكرية إلى بلاده.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «لقد تجاوز الصومال مرحلة الإملاء.. نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا، شكرًا مصر».

والشهر الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين في القاهرة.

وخلال لقائهما الثنائي، أكد الرئيس السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية.

وأمس الأحد، أهابت سفارة جمهورية مصر العربية في مقديشو، جميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال، بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم، حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت السفارة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، المصريين الموجودين في الإقليم المغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار «هرجيسا»، مشددة على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك.

كما ناشدت المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بالحكومة الفيدرالية.