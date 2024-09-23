جلسة حوارية لتعزيز القدرات والتمكين الاقتصادى بجامعة المنوفية ضمن مبادرة بداية

نظمت جامعة المنوفية جلسة حوارية شبابية لتعزيز القدرات والتمكين الاقتصادى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك على هامش فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ بهدف خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، مثقف وخلوق للمجتمع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد؛ حرص الجامعة على تقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، وهو ما تهدف إليه المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقًا مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 - 2027، وتفعيل التكامل التام بين الجهات المختلفة من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها ومكان تقديمها الجغرافي؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذلك عدالة التوزيع، ما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالميا.

من جانبه أشار الدكتور صبحي شرف إلى أن الجامعة تسعى دائماً لتنمية قدرات الشباب في شتى المجالات لخلق جيل قادر على مواكبة سوق العمل وقادر علي التعلم الذاتي وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينه اقتصادياً.

وأكد؛ حرص الجامعة علي التعاون المثمر مع كل القطاعات والعمل التكاملي لتقديم خدمات جيدة للمواطن وهو ماتهدف اليه المبادرة إلي جانب تعليم الشباب القيم الاخلاقية والدينية الصحيحة.

تناولت الندوة طرق كيفية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم اقتصادياً ومميزات المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار،والإعلان عن خريطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم الابتكار في المشروعات ،وذلك بحضور الدكتور إيهاب حجازي المدير الإقليمي رئيس لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية،عماد سعيد وكيل وزارة القوى العاملة، أحمد الحلفاوي رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، الدكتور محمد نائباً عن وكيل مديرية الشباب والرياضة، ولاء محى الدين مدير مركز النيل الإعلامي بالمنوفية، وبمشاركة كياني شباب بحري و سواعد شباب مصر.