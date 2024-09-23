روسيا تقصف مدينة زابوريجيا الأوكرانية بقنابل انزلاقية

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قالت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، إن 16 شخصا أصيبوا في غارة جوية روسية على مدينة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بأن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لقصف بما يُسمى القنابل الانزلاقية.

وأكدت الشرطة الأوكرانية، أن الهجوم، الذي وقع خلال الليل، أدى إلى إلحاق أضرار بـ 13 مبنى سكنيا وروضتين للأطفال وعدة سيارات.

وتلقي المقاتلات الروسية قنابل انزلاقية بالقرب من خطوط المواجهة، ثم يتم توجيه الذخائر إلى أهدافها على مسافة عشرات الكيلومترات.

وتسببت هذه القنابل، التي تتكون من مئات الكيلوجرامات من المتفجرات، في أضرار جسيمة في مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا ومواقع أخرى.

ولمواجهة هذه الهجمات، تطلب أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة غربية ضد القواعد الجوية الروسية القريبة من خطوط المواجهة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا استخدمت أيضا أربع مسيرات مقاتلة خلال الليل. وذكرت تقاريرأنه جرى إسقاط ثلاثة منها.



