كفر الشيخ: نقل الباعة الجائلين من شارعي بورسعيد والنقراشي إلى السوق الحضري الجديد

قال اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، إنه يتم نقل الباعة الجائلين من شارعي بورسعيد والنقراشي وتسكينهم في السوق الحضاري الجديد بوسط مدينة كفرالشيخ؛ للحفاظ على المظهر الحضاري، وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة، وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين.

وجرى نقل تسكين 47 بائعا من الباعة الجائلين، منهم 23 بائع خضراوات وفاكهة، و19 بائع خردوات، و5 بائعين أسماك، وجرت إزالة جميع العشوائيات، والتعديات، والإشغالات، والتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على الشارع العام الذي هو حق للمارة من المواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الحفاظ على نظافة الأسواق الحضرية، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى الأسواق المطورة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.