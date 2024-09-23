اعتبرت العضو في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا أن خسارة القوات الأوكرانية لسيطرتها على مدينة أوغليدار "مسألة وقت" وحملت قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي المسؤولية.



وقالت بيزوغلايا في منشور على "تلغرام"، يوم الأحد: "لا توجد أي تحصينات وراء تشاسوف يار، وقسطنطينوفكا غير جاهزة للدفاع، وكوراخوفو أيضا، وسيليدوفو لم تكن جاهزة للدفاع داخل المدينة، والآن هناك محاولات للقيام بأي شيء في حالة فوضى".



وتابعت: "لا توجد خطوط دفاعية وراء أوغليدار، وإن الفوضى التي تسبب بها سيرسكي في اللواء 72 من خلال إقالة قائده في ذروة تقدم الروس، والتأخر في تعزيز هذا اللواء الذي يتسم بالأولوية، يجعلان خسارة أوغليدار مسألة وقت".

وأضافت أن "التعزيزات الوحيدة" التي ترسل، هي الألوية الجديدة التي تم تشكيلها بعد التعبئة، وهي لم تشارك في القتال و"تفر بسبب الخوف ونقص التدريب".

وخاطبت بيزوغلايا الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، مطالبة بإقالة قائد القوات المسلحة سيرسكي ووزير الدفاع رستم عميروف.

وسبق ليزوغلايا أن اتهمت قائد القوات الأوكرانية سيرسكي بـ "الكذب" بعد تصريحاته الصحفية حول الوضع في الجبهة، واتهمته بأنه "لا يثق بالانتصار". وانتقدت أيضا القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي تم إعفاؤه من منصبه في فبراير الماضي.