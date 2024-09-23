محامي التؤام: مستحقات حسام وإبراهيم في المصري وصلت لـ6 ملايين جنيه  

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كشف أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، عن موقف الشكوى المطالبة بإيقاف القيد في النادي المصري لحين سداد مستحقاتهما.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "الثنائي لم يحصلا على مستحقاتهما منذ 14 مارس 2023".

وأضاف: "لم يتم إيقاف قيد النادي المصري حتى الآن رغم تقديم شكوى ضد النادي بسبب المستحقات، وعلاقتهما بالجماهير جيدة للغاية، ولكن هذه هي اللوائح التي تلزم بإيقاف القيد تلقائيا لحين السداد".

وواصل محامي التؤام: "إجمالي مستحقات الجهاز الفني لدى المصري تصل إلى 6 ملايين جنيه".