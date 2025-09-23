هاري كين قد يرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن احتمال رحيل النجم الإنجليزي هاري كين عن صفوف بايرن ميونخ مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن عقد المهاجم الدولي يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في صيف 2025 مقابل 56 مليون يورو فقط، بشرط أن يبلغ إدارة النادي البافاري رسميًا برغبته في تفعيل هذا البند.

وكان كين قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 قادمًا من توتنهام هوتسبير، في صفقة تاريخية قدرت قيمتها بنحو 100 مليون يورو، وسرعان ما أصبح الهداف الأول للفريق.

ويستعد بايرن لمواجهة فيردر بريمن يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي.