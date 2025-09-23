أمينة أردوغان: لن نسمح لإسرائيل بمحو فلسطين من الذاكرة

• عقيلة الرئيس التركي قالت إن "مستقبل أطفال فلسطين الجرحى يعتمد على الحفاظ على ماضيهم"..

أكدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان أن فلسطين "ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني"، وشددت على ضرورة منع محاولات إسرائيل لمحوها من الذاكرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية للتعريف بثقافة الأناضول عقدت في "البيت التركي" في نيويورك الأمريكية، الاثنين، حضرته زوجات رؤساء وقادة، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وافتتح "البيت التركي" في 2021، ويقع مقابل مقرّ الأمم المتحدة ويضم مقر الممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك.

وأشارت أردوغان إلى إمكانية بناء عالم تسوده العدالة وبعيد عن الاستغلال.

وتطرقت إلى القضية الفلسطينية بقولها: "يجب ألا نسمح لإسرائيل بمحو فلسطين ما قبل 2023، أو حتى ما قبل 1945، من ذاكرتنا".

واستطردت: "على العكس، علينا جميعا أن نعرف ذلك التاريخ والثقافة العريقين اللذين يُدمران، وأن نحافظ عليهما حاضرين في الذاكرة الجماعية للبشرية".

وأضافت: "يجب أن نقاوم القنابل بالأقلام والكتب والتاريخ، وأن نقاوم النسيان بالذاكرة. إن مستقبل أطفال فلسطين الجرحى يعتمد على الحفاظ على ماضيهم".

وأشارت إلى أن غزة، التي ترتكب فيها إسرائيل إبادة جماعية منذ عامين تقريبا، باتت "مقبرة للأطفال" بقتل ما يقرب من 19 ألف طفل فيها.

ودعت السيدة الأولى البشرية جمعاء لتكون صوت غزة، وأن تفتح ممرات إنسانية من أجل سلام دائم وعادل، وتضمن عمل آليات القانون الدولي والعدالة.

ولفتت إلى اختفاء آلاف الوثائق التاريخية التي تلقي الضوء على تاريخ المنطقة، إلى جانب أرشيفات مركز مدينة غزة، التي دمرها القصف الإسرائيلي بالكامل عام 2023.

وأوضحت أن إسرائيل بهذه الإبادة الثقافية تحاول أن تمحو الذاكرة الإنسانية في المنطقة وسلب قدرة الفلسطينيين على العيش.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.



