التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية

- عدم إعادة تسجيل الرغبات التي لم تتم الموافقة عليها سابقا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، حتى السابعة من مساء يوم الجمعة 25 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبة في تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها، فهذا يعني أن الكلية أو المعهد المطلوب لم يعد به أماكن متاحة للتحويل وفقا للقواعد والنسب المقررة، ولذلك يرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة للطالب عند تسجيل تقليل الاغتراب.

وأهابت الوزارة بالطلاب الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة عند تسجيل الرغبات، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.