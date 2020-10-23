الأمم المتحدة: اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي، مشددة على أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ الاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت - في وقت سابق اليوم - توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وقالت وليامز - في كلمة لها عقب التوقيع، أوردتها بوابة الوسط الليبية، اليوم الجمعة- إن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها، وسيجلب الاستقرار إلى ليبيا، معربة عن تمنياتها في أن يكون فرصة لعودة النازحين من الخارج، وأن يساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.

ووجهت ويليامز، الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا إلى مواطنهم.