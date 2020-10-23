بوريل: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة حاسمة لاستئناف الحوار السياسي

رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الإعلان عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بأثر فوري، نقطة تحول في الأزمة المحتدمة في ليبيا.



وقال بوريل، في تغريدة له اليوم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإعلان يعد خطوة حاسمة لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مضيفًا: "أنه خبر سار للغاية بعد مفاوضات طويلة ومعقدة".



وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على مساعدة الأطراف الليبية لحل الأزمة تحت راية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.



وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، والمشكلة بموجب مؤتمر برلين، قد بدأت سلسلة اجتماعات لها في جنيف منذ أيام تمخضت عن عدة اتفاقيات أهمها الاتفاق على وقف دائم لاطلاق النار في مختلف أنحاء ليبيا وخروج المقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك الجماعات المسلحة وإعادة دمج أفرادها في الجيش، وفتح الطرق والمعابر البرية واستئناف حركة الملاحة الجوية الداخلية.