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أوقاف دمياط تعلن افتتاح 10 مساجد جديدة

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 3:41 م

أعلن الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، عن افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد بيوت الله في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى ان بعضها تم بالجهود الذاتية.

وأدى الشيخ محمد سلامة صلاة الجمعة في مسجد نور الاسلام، في مدينة السرو، التابعة لمركز الزرقا، الذي تم بناؤه بالجهود الذاتية، وتم افتتاح المسجد بحضور اسلام ابراهينم، نائب محافظ دمياط، وعدد من نواب مجلس الشيوخ وأبناء القرية.

والمساجد العشرة هي " نور الإسلام - السرو - الزرقا ، البخاري - دمياط، اليسر - دمياط بإدارة كفر البطيخ، والمسجد الكبير بعزبة الصعيدي بالشعراء، ومسجد الروضة بطريق المحور بدمياط، مسجد الشيخ شطا بمنطقة شطا بدمياط، و بمركز كفر سعد مساجد الرحمة بعزبة 1 وقباء بقرية الإسماعيلية، والشباب بكفر سعد البلد، و الحلمية بعزبة عبد اللطيف بالركابية.


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