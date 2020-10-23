رئيس وزراء بلغاريا يخضع للعزل الصحي إثر إصابة نائب وزير بكورونا

خضع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، لعزل صحي إثر التأكد من إصابة نائب وزير التنمية الإقليمية نيكولاي نانكوف، بفيروس كورونا المستجد، والذي كان قد خالطه رئيس الوزراء قبل خمسة أيام، وذلك حسبما ذكر بوريسوف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن الاختبارات جاءت سلبية بالنسبة لبوريسوف صباح اليوم الجمعة، إلا أنه أخضع نفسه للعزل الصحي انتظارا لمزيد من التوجيهات من السلطات الصحية.

وكانت اختبارات أجريت للرئيس البلغاري رومن راديف قد جاءت سلبية بعد زيارة قام بها لإيستونيا.

وكانت السلطات البلغارية قد طلبت أمس الخميس من سكان البلاد ارتداء الكمامات في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات أن ارتداء الكمامة إلزامي في الأماكن العامة حيث لا يمكن الحفاظ على مسافة لا تقل عن 5ر1 متر بين كل شخص وآخر.

وقال وزير الصحة كوستدين أنجيلوف بعد الإعلان عن تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد بلغ 1472 إصابة و29 حالة وفاة: "نحن في وضع خطير للغاية".