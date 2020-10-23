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وزير الأوقاف: «النبي القدوة» موضوع خطبة الجمعة القادمة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أحمد كساب:
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 2:11 م

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: “النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا ” موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣٠/ ١٠ / ٢٠٢٠م .

وقال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن التاريخ لم يعرف معلمًا قط أحسن تعليمًا وتأديبًا وتربية وأرقى خلقًا من نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلينا أن نفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتعليمه لأمته، وأسلوب تعليمه للنشء والشباب وسائر الخلق.

وأضاف جمعة في تصريحات له اليوم، أن سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) مفعمة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده، والمعلم في جامعته أو مدرسته، والوالدان مع أبنائهما، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتوعوية والتثقيفية.


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