غرفة الإسكندرية التجارية: مد مبادرة ميغلاش عليك مؤشر على نجاحها

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن المبادرة الحكومية لدعم المنتج المحلي «ميغلاش عليك» تدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ضغوط الإصلاح الإقتصادي، وأزمة انتشار فيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مش بالكلام» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن مبادرة «ميغلاش عليك» ساعدت في توفير السيولة لدى المواطنين؛ وبالتالي نشاط السوق، مشيرًا إلى أن استمرارها لمدة شهر يعتبر نجاحا لها وتشجيعا للمنتجين بالمشاركة فيها.



وأوضح أن عوامل نجاح المبادرة تكمن في كونها مدروسة وتسعى للتخفيف عن المواطن، متوقعا مدّها لفترات مقبلة مستقبلا.



وأعلن مجلس الوزارء، عن مد مهلة مبادرة "ميغلاش عليك" والتي كان من المقرر أن تنتهي 26 أكتوبر الجاري، ليتم تأجيل انتهاءها حتى 26 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك القرار في إطار دعم المنتج المصري وإعطاء المواطن فرصة للشراء.