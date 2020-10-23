أوكرانيا تسجل 7517 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت أوكرانيا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 7517، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 330 ألفا و396 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 121 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6164 شخصا.

ووفقا للبيانات.. فإن هناك 2680 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 137 ألفا و578 حالة.