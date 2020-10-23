رئيس الوزراء العراقي: أرقص مع الثعابين يوميا وأبحث عن مزمار للسيطرة عليهم

- عقوبات أمريكية على السفير الإيرانى لدى بغداد وقياديان بحزب الله اللبناني

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن تحقيق توازن بين واشنطن وطهران في العراق مستحيل، متعهدا بعدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وقال الكاظمى في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية خلال زيارته لندن: "أنا على حبل بين بنايتين شاهقتين. لست مطالبا بالسير على الحبل، بل أن أركب دراجة على الحبل. أرقص يوميا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة على الثعابين".

وأوضح الكاظمي إنه بصدد مفاوضات حساسة بشأن انسحابات أخرى للقوات الأمريكية، وشروط إعادة انتشارها بعد الانتخابات الأمريكية.

وتابع: "الكل يبحث عن فرصة للحوار. نحن نبحث عن فرصة لتجاوز هذه القضية الحساسة وتداعياتها، أيا كان من في البيت الأبيض". ورغم ذلك أشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا يوميا للعراق.

كما تعهد بإخضاع الميليشيات المدعومة من إيران للسيطرة، قائلا: "لن يُسمح بأي سلاح خارج سيطرة الدولة".

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على السفير الإيراني في بغداد، إيراج مسجدي لمحاولته "زعزعة استقرار العراق" بصفته جنرالا في الحرس الثوري الإيراني، واثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "مسجدي أشرف على برنامج لتدريب الميليشيات العراقية ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق"، مضيفة أن مسجدي استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني)"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قوله إن "النظام الإيراني يهدد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس في الحرس الثوري سفراء في المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وتأتي العقوبات على السفير الإيراني في العراق في الوقت الذي شددت فيه واشنطن لهجتها ضد الهجمات الصاروخية التي استهدفت بصورة متزايدة في الأشهر الأخيرة سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق، والتي يتهم الأمريكيون فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله الشيعي اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وقالت الوزارة في بيانها إن فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 أكتوبر 1983.

وقتل في ذلك اليوم 241 عنصرا من المارينز في تفجير ضخم دمر مقرهم في العاصمة اللبنانية. وفي نفس اليوم قتل 58 مظليا فرنسيا في تفجير مماثل استهدف مبناهم في بيروت.