إردوغان: السفراء الذين دعوا للإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم «غير مرغوب فيهم»

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزارة خارجيته باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

ونقلت وسائل إعلام حكومية تركية، عن أردوغان قوله - اليوم السبت: "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت".

جاء ذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب، تعود إلى عام 2016.

وكان أردوغان قد صرّح أمس الأول الخميس: "أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا"، في إشارة لسفراء الدول العشر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.

والثلاثاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية هؤلاء السفراء بسبب ما أسمته "بيانًا غير مسؤول"، يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.