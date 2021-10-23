انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، داء "لايم"، التي تشبه في بعض أعراضها فيروس كورونا المستجد.



وقالت قناة "سكاي نيوز"، إنّ مرض لايم عدوى بكتيرية حيوانية تنقل إلى البشرية عن طريق لدغة حشرة، علمًا بأنّ لايم الذي تسبّبه بكتيريا بوريليا برجدورفيرية، منذ عام 2010، لا ينتقل من إنسان إلى آخر، لكن فرصة الإصابة به كبيرة.



وكشفت إحصاءات أنّ المرض يصيب سنويًّا في الولايات المتحدة، نحو نصف مليون شخص.



ينتقل المرض عن طريق القُراد، وهو نوع من الحشرات ذات الأرجل السوداء، وتلتصق تلك الحشرات بأجساد البشر والحيوانات وتتغذى على دمائهم، وعن طريق الدم تنقل العدوى إلى الإنسان.