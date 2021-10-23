كشفت الفنانة ميرهان حسين، رأيها عن رأيها في مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يشارك معها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، ضمن الفريق الذي يقوده الفنان أشرف عبد الباقي.

وأضافت ميرهان حسين، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»: «حمو بيكا عسل جدا، طوال الوقت نغني ونضحك سويا خلال العمل في المسرحية، وحمو بيكا يتألق على المسرح والناس تحبه».

وعن اختيار أشرف عبد الباقي لها لتشارك في المسرحية، قالت ميرهان حسين: «وافقت قبل أن أعلم دوري أو تفاصيل العمل حبا في الفنان أشرف عبد الباقي، وكنت أرغب في الخروج من الإطار الذي أحصر نفسي فيه إلى أدوار وشخصيات أخرى مختلفة».