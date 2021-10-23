أوقفت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، 6 خدمات متعلقة ببطاقات التموين، وهي: "إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، رأي المواطنين عن أداء المخابز، واستعلام مكاتب التموين".



وتواصل المواقع الإلكترونية تقديم 7 خدمات أخرى لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية ودعم مصر مثل إصدار بطاقات بدل فاقد أو تالف، وخدمة الفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة المدرجين صمن بطاقات تموينية أخرى، وتفعيل بطاقات التموين، والاستعلام عن صرف، والنقل من محافظة إلى أخرى، والاستعلام عن حالة الطلب.



وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدماتها التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ضمن منظومة التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة حاليًا، تسهيلًا على المواطنين في إنهاء طلباتهم وكل ما يتعلق ببطاقة التموين لعدم الذهاب لمكاتب التموين والوقوف في الطوابير طويلًا.