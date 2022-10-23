بوريس جونسون ينسحب من سباق قيادة حزب المحافظين خلفا لليز تراس

انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأحد، من السباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا.

وقال جونسون، إنه لن يرشح نفسه في سباق قيادة حزب المحافظين ليحل محل ليز تراس، تاركا ريشي سوناك وبيني موردونت، فقط في مسابقة الوصول لمنصب رئاسة الوزراء، وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق ضاعف من ادعاءاته بأنه "تجاوز العقبة الكبيرة للغاية المتمثلة في الحصول على 102 ترشيحا " المطلوبة لدخول في اقتراع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.

وقال إنه "توصل للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، مضيفا:"لا يمكنك الحكم بفعالية ما لم يكن لديك حزب متحد داخل البرلمان".