 نقل نحو 20 ألف مدني في إقليم خيرسون بسبب زحف القوات الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل نحو 20 ألف مدني في إقليم خيرسون بسبب زحف القوات الأوكرانية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 7:03 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 7:03 م
أعلنت السلطات بإقليم خيرسون الذى تحتله القوات الروسية أنه تم نقل أكثر من 20 ألف مدني في الإقليم الواقع بجنوبى أوكرانيا وذلك إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو في ضوء تقدم القوات الأوكرانية.

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة كيريل ستريموسوف في مقابلة إذاعية اليوم الأحد، "أوصينا كل من سمعنا اليوم أن ينتهز الفرصة وينتقل إلى المنطقة الواقعة على الضفة الغربية [للنهر] في إقليم خيرسون".

وأكد في الوقت نفسه أن الوضع في الإقليم مستقر ويجري حاليا تعزيز الخطوط الدفاعية.

وذكر أن إقليم خيرسون يقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

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