حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية بالهرم 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه نشبت بينه مشاجرة وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.



وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.