مروة ناجي تشعل حفل الموسيقى العربية بـ«ع الربابة»

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تفاعل الجمهور مع الفنانة مروة ناجي أثناء غنائها "ع الربابة"، حيث رفع الجمهور أعلام مصر، وذلك بحفلها ضمن فعاليات الليلة الرابعة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وفاجىء الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة مروة ناجي جمهور رابع ليالي الدورة الـ31 من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بغناء ديو سويا حيث قدما أغنية "على رمش عيونها".

ويشهد مسرح النافورة مشاركة اولى للنجم اللبنانى راغب علامة الذى يقدم حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته.

ويحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي .