لحظة بلحظة - الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري العام

يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية من الدوري العام، على ملعب ستاد القاهرة.

ويسعى الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، بعد العبور لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للفوز الصعب الذي حققه على سموحة في الجولة الأولى من الدوري بهدفين دون رد.

ويبحث الزمالك عن الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم، قبل مواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، في المباراة المُقرر لها الجمعة المقبلة، بملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

من جهته، يبحث أحمد سامي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن الحفاظ على البداية القوية التي افتتح بها الموسم، إذ تمكن في الجولة الأولى من تحقيق كبرى المفاجآت بالفوز على المصري البورسعيدي في ملعبه بثلاثية نظيفة، وتصدر جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، زكريا الوردي، أحمد أبو الفتوح، عمر جابر.

خط الهجوم: إمام عاشور، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد صبحي، سيد عبد الله “نيمار”، عمرو السيسي، يوسف إبراهيم، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، سيف جعفر، مصطفى شلبي، يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينولا.

فيما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.

وتستعرض بوابة الشروق في السطور التالية خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لأحداث المباراة.

تنطلق المباراة في الخامسة مساءً.