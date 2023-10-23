وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان هاتفيا نزع فتيل التوتر في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، مع نظيره السوري فيصل المقداد "ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر خاصة في غزة الفلسطينية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودية، اليوم، من نظيره السوري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطبقا للوكالة، بحث الوزيران السعودي والسوري خلال الاتصال "مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، وأهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين".

كما جرى "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".