بايدن وزعماء آخرون يصدرون بيانا مشتركا بشأن الحرب في غزة

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة دول حليفة أخرى بشأن الحرب في غزة وأكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل.

وأكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك مجددا على دعمهم لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن الزعماء "أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

ورحب الزعماء بدخول الشحنات الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر يوم السبت. وأضاف البيان أنهم تعهدوا بمواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة "لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأعرب الزعماء عن رغبتهم أيضا في مواصلة الجهود الدبلوماسية مع الشركاء في المنطقة لمنع توسع الصراع والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم في الشرق الأوسط، وفقا للبيان.