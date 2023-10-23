قال محمد أبو سالمية مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن الوضع في القطاع بأت مأساويا في ظل توالي الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر عدة منذ يوم أمس، خلفت ما بين 650 و700 شهيد، موضحا أنه يتم استقبال جثمان شهيد كل دقيقة.

وأشار إلى أن جيش لاحتلال قصف اليوم ستة منازل على رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار، ما أسفر عن تسجيل عشرات الشهداء وأكثر من 150 جريحا.

وحذر من أن الوضع الصحي يخرج عن السيطرة في قطاع غزة، موضحا أنهم يضطرون لمداواة الجرحى على الأرض في ظل عدم توفّر أسرّة لهم.

ونوه بأن أغلب الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء وكبار السن، موضحا أن الاحتلال يستخدم أسلحة غير معهودة تصيب بحروق تصل إلى 80%.

ولفت إلى أن الكوادر الطبية تضطر لإجراء العمليات الجراحية دون بنج، كما أنه تتم المفاضلة بين الجرحى.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ17 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة أيضا في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.