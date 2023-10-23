فتح الله: جودة لاعبي بيراميدز شجعت باتشيكو على تغيير طريقة لعبه

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أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن مباريات الفريق ضد فيوتشر دائما ما تكون قوية.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "حصدنا 3 نقاط من خصم محترم مثل فيوتشر، المباريات ضده تكون قوية وبها ندية".

وأكمل: "الفوز كان مهم معنويا، وما كان يبعدنا عن الدوري في المواسم الماضية هو إهدار النقاط بالجولات الأولى، لكن بداية هذا الموسم جيدة والانتصارات كانت هامة".

وأضاف: "محمد عبدالسلام مدافع فيوتشر لاعب محترم ويملك قدرات جيدة للغاية، وجميع المدافعين اخطأوا، والاخطاء واردة في كرة القدم".

واختتم: "جودة لاعبي بيراميدز شجعت باتشيكو على تغيير طريقة لعبه أو أنه يكون أجرأ"