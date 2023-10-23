فتح الله: جودة لاعبي بيراميدز شجعت باتشيكو على تغيير طريقة لعبه

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن مباريات الفريق ضد فيوتشر دائما ما تكون قوية.
وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "حصدنا 3 نقاط من خصم محترم مثل فيوتشر، المباريات ضده تكون قوية وبها ندية".
وأكمل: "الفوز كان مهم معنويا، وما كان يبعدنا عن الدوري في المواسم الماضية هو إهدار النقاط بالجولات الأولى، لكن بداية هذا الموسم جيدة والانتصارات كانت هامة".
وأضاف: "محمد عبدالسلام مدافع فيوتشر لاعب محترم ويملك قدرات جيدة للغاية، وجميع المدافعين اخطأوا، والاخطاء واردة في كرة القدم".
واختتم: "جودة لاعبي بيراميدز شجعت باتشيكو على تغيير طريقة لعبه أو أنه يكون أجرأ"