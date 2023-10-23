القوات الإسرائيلية تعتقل 123 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 123 مواطنا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "من بين المعتقلين 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48".

ووفق الوكالة، شملت الاعتقالات 59 من الخليل، و27 من رام الله، و12 من بيت لحم، وتسعة من أريحا، وستة من نابلس، وأربعة من جنين، وثلاثة من طولكرم.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن "قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق، واعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

وأشارت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.