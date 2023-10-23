قالت مسئول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن ما يجري تداوله حول تحديد قوات الاحتلال سقفا زمنيا لقصف مستشفى القدس؛ غير صحيح، مشيرة إلى استلام المستشفى تهديدات متكررة بالإخلاء الفوري منذ الأمس.

وأشارت خلال تصريحات لـ «العربية» فجر الأحد، إلى تواجد حوالي 500 مريض بالمستشفى غالبيتهم من الأطفال الجرحى داخل العناية المركزة جراء الغارات الإسرائيلية، لافتة إلى نزوح 12 ألف مواطن للمستشفى؛ بحثا عن ملاذ آمن في ظل صعوبة الترحل نحو الجنوب.

وأوضحت أن قرارت الإخلاء التي أصدرتها سلطات جيش الاحتلال تهدد 23 مستشفى داخل القطاع، مشيرة إلى تهشم الزجاج وانهيار أجزاء من السقف جراء القصف والغارات الجوية العنيفة بمحيط المستشفى منذ الصباح.

وأشارت إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أن قرارات إخلاء المستشفيات؛ بمثابة إعدام للمرضى، مؤكدة استحالة إخلاء المستشفى في ظل غياب الإمكانيات والوسائل اللازمة للحفاظ على حياة المرضى بشكل آمن ، فضلا عن تحمل مسئولية النازحين داخل المستشفى.

وناشدت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للوقف العاجل لقرارات الإخلاء بحق المستشفيات وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف، لا سيما بعد تعرض مستشفى المعمداني للقصف منذ أيام.