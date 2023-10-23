أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام سموحة لكن تقييم المباراة يختلف عن تقييم المرحلة تمامًا، والمدرب الكولومبي أوسوريو لديه إصرار على تنفيذ أفكاره رغم عدم امتلاكه الأدوات المطلوبة، مشيرا إلى أنه قد ينجح في مباراة ويخسر في آخرى، ولا يجب اللجوء لتغيير مراكز اللاعبين لأن ذلك يؤثر على الحالة الفنية للعناصر الموجودة حاليا في الفريق الأبيض.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك بعض المباريات قد تسير بشكل جيد بالنسبة لفكر أوسوريو، ونتائج المدرب بشكل عام تؤكد عدم وجود طفرة في نادي الزمالك، والفريق فاز على سموحة بإمكانيات لاعبيه الجيدة، واوسوريو دائما عندما يكون الزمالك متفوق يقوم بعمل تغييرات تنعكس سلبيا على أداء الفريق داخل الملعب".

وأضاف: "أداء شيكابالا مميز أمام سموحة، والزمالك يجب أن يستفيد منه في أوقات معينة للمحافظة عليه في باقي الموسم، ويوسف أوباما لاعب جيد ولكن علينا أن نحكم على عودته لمستواه الطبيعي بعد 10 مباريات على الأقل، هو يقدم مستوى جيد لكن المنافس لم يكن بالقوة التي نستطيع الحكم عليه بشكل حاسم".

وتابع: "مصطفى شلبي يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وأصبح يتحرك بشكل جيد وهو يمتاز بالمهارة والسرعة والقدرة على التسجيل.ويسير بشكل جيد بعد العودة من الإصابة كما أنه تخلص من الضغط الجماهيري الذي تعرض له بعد انتقاله للزمالك".

وواصل: "بداية بيراميدز دائما تكون قوية في بطولة الدوري، وكان من الممكن التتويج باللقب قبل موسمين لكنه فرط في اللقب. وافتقاده للجماهيرية بالفعل شئ مؤثر رغم امتلاكه لقائمة مميزة من اللاعبين، وكذلك طموح النادي وروح اللاعبين ورغبتهم في الفوز باللقب تكون عامل حاسم في المنافسة".

وأكمل: "أي فريق يريد المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، عليه استغلال نقطة غياب الأهلي بسبب الدوري الإفريقي".