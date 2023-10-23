3 وزراء إسرائيليين يهددون بالاستقالة لرفض نتنياهو الإقرار بالمسئولية في أحداث 7 أكتوبر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يعتزمون تقديم الاستقالة؛ لإجبار نتنياهو على تحمل مسئولية الفشل، إزاء هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة من الحكومة؛ لإجبار نتنياهو على تحمل المسئولية عن الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الصحيفة شهادات المسئولين السياسيين والعسكريين، بأن «الحكومة تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية، أهمها قضية الهجوم البري وقضية الأسرى».

وتابعت: «يقال إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسئولين في الجيش حول التقييمات والخطط والقرارات».

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، شن غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة، بعد ليلة مرعبة تعتبر الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكرت مصادر طبية، أن 23 مواطناً استُشهدوا بينهم أطفال ونساء خلال أقل من 12 ساعة في محافظة خان يونس، في عدة غارات استهدفت منازل لعائلات أبو رشوان، وأبو دقة، وعبد الغفور، في مناطق قيزان النجار، وعبسان الكبيرة، والمناطق الغربية.

وأضافت المصادر أن 17 مواطناً استُشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء تعرض شقة سكنية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم انتشال 5 شهداء وعدد من الإصابات من منزل لعائلة أبو شحادة الذي استهدفه طيران الاحتلال شرق خان يونس جنوبا.