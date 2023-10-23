دمشق وبيروت ترفضان أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني

دعت كل من دمشق وبيروت إلى «وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي»، مؤكدتين رفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماعي وزيري الخارجية السوري فيصل مقداد، واللبناني عبد الله بو حبيب، أن «الجانبين أدانا العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني».

وأكدا ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والعمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد الجانبان على «الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة»، مؤكدين أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتدارس الجانبان الهدف من هذه الزيارة وهو معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان، مشددين على أهمية «التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم الأم، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمسئولياتهم في المساعدة على تحقيق هذا الهدف».

وشرح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية، لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدًا أن سورية ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني، لتحقيق ذلك.