 بوتين يستقبل الرئيس السيسي وزعماء دول البريكس خلال مأدبة عشاء بقازان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يستقبل الرئيس السيسي وزعماء دول البريكس خلال مأدبة عشاء بقازان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:58 م

استقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء دول البريكس خلال مأدبة عشاء بمدينة قازان الروسية.

كان الرئيس السيسي، قد ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى (المغلقة) لقمة البريكس بقازان، صباح اليوم، تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة، خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس بعد ظهر اليوم والتي عقدت تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، أكد خلالها على أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددا على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

ويضم تجمع البريكس حاليا مصر وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.

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