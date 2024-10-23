شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي على سيارة للأونروا

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، باستشهاد فلسطينين اثنين ووقوع مصابين جراء قصف إسرائيلي على سيارة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شارع صلاح الدين جنوب مدينة دير البلح.

ويوم أمس الثلاثاء، دعت الوكالة الأممية إلى هدنة مؤقتة للسماح للسكان بمغادرة مناطق شمال قطاع غزة.

في السياق ذاته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنه "يجب السماح لنا وللمنظمات الإنسانية بالوصول والدخول إلى شمال قطاع غزة".

وأضاف لازاريني، أمس الثلاثاء، إن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثامين ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض.

وأشار لازاريني، في بيان على منصة "إكس" أن "الناس في شمال غزة ينتظرون الموت وحسب، يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة".