المصري يختتم مبارياته الودية بالفوز على شباب المحمدية بثمانية

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق شباب المحمدية بثمانية أهداف دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بين عصرا على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية فى ختام مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمغرب استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2025/2024.

أقيمت المباراة على ٣ أشواط انتهى الشوط الأول بهدف للاشئ سجله صلاح محسن.

وفى الشوط الثاني أضاف المصري ٤ أهداف عن طريق محمود حمادة والسنغالي بابا بادجة "هدفين " ومحمد الشامي.

وفي الشوط الثالث أحرز الثلاثي حسن علي وحسين فيصل ومحمد الشامي لتنتهى المباراة بفوز المصري بثمانية أهداف نظيفة .

مثل المصري: محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمود حمادة، ميدو جابر، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن .

وعلى مدار الشوطين تم الدفع بكلا من: محمود حمدي ، ليستويل أمانكونا ، كريم العراقي، حسن علي، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد الشامي، بابا بادجي.