محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لمشروع تأهيل محطة مياه غرب بتكلفة 258 مليون جنيه

وضع اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج والممول من بنك التعمير الالمانىKFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والمفوضية الأوروبيّة EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسريةSECO، والحكومة المصرية، ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 258 مليون جنيه.



وجاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وفريدة السيد سلام رئيس مجلس ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد محافظ سوهاج، أهمية المشروع الذي يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية، وأن المحافظة لن تدخر جهدا في دعم وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة ستخدم 360 ألف نسمة بمدينة سوهاج، بما يساهم في زيادة كميات المياه المنتجة، موجها بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول لضمان سرعة الانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة.



ومن جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج، أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 1000 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة، والمروقات، والمرشحات، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وزيادة كمية المياه المنتجة من 26 ألف متر مكعب إلى 34 ألف متر مكعب لكل يوم؛ ليرتفع نصيب نصيب الفرد بالمدينة من 190 لتر إلى 210 لتر لكل يوم.



وأشار "عبدالغفار"، إلى أن أعمال التنفيذ تستمر لمدة 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع.

وأوضح أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ينفذ 4 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج، تتمثل في "مشروع صرف صحي قرية اولاد عزاز ومنطقة المنياوي"، والذي يخدم 40 الف نسمة، وجار بدء التنفيذ بالمشروع، ومشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 4 بمدينة سوهاج والذى يستفيد منه 275 الف نسمة.

وأكد أنه يجري إعداد مستندات الطرح للمشروع، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف صحي رقم 5 بمدينة طهطا، والذي يستفيد منه 513 الف نسمة، وجار إعداد مستندات الطرح، ومشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 6 بمركز طهطا، والذى يستفيد منه 694 ألف نسمة، وجار إعداد مستندات الطرح".



وبين محافظ سوهاج، أن الدولة تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.