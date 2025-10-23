أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري رغم انخفاض الإيرادات.

وسجلت الشركة المملوكة للصين، ربحا قبل الضرائب بلغ 6.193 مليار كرونة سويدية (660 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ6.054 مليار كرونة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع الجزئي عن مخصصات إعادة الهيكلة التي كان قد تم إدراجها في الربع الثاني بقيمة 5ر0 مليار كرونة.

وارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 6.433 مليار كرونة مقارنة بـ5.79 مليار كرونة قبل عام.

وارتفع صافي الدخل إلى 5.195 مليار كرونة، أي ما يعادل 1.75 كرونة للسهم الواحد، مقابل 4.208 مليار كرونة، أي ما يعادل 1.41 كرونة للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 86.439 مليار كرونة خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ92.783 مليار كرونة في الفترة نفسها من عام 2024.

وأضافت الشركة، أنه نظرا للتطورات الخارجية وتزايد حالة عدم اليقين، فإنها لن تقدم توجيهات مالية لعامي 2025 و2026.