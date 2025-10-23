رصف ورفع كفاءة شوارع العراوة وطريق الإذاعة بحي الزهور في مرسى مطروح

أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استكمال أعمال الرصف والأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بالأحياء السكنية في "الشروق والزهور ومناطق العراوة وشارع 15 والإذاعة"، ضمن الخطة الاستثمارية المعتمدة من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تلبية لمطالب الأهالي ورفقاً بمستوى المعيشة لسكان المنطقة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان اليوم الخميس، على رفع كفاءة شوارع مناطق المغاربة وكفر الشيخ والطواهر من خلال تركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الضيقة وتركيب بلدورات، طبقًا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، وذلك بمتابعة إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة وتحت إشراف مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

وأشار إلى الانتهاء من رصف شارع المجمع والأعمال الجارية في الشوارع المتفرعة بمنطقة الكيلو 2 خلف الموقف على الطريق الدولي، بعد الانتهاء من دخول الغاز الطبيعي للمنطقة، حيث تم وضع طبقة الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط على جانبي الطريق.

كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بجوار مدرسة الثانوية الصناعية، ما أنهى مشكلة الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف.

وأشار إلى الانتهاء من رصف شوارع عزبة العسكر، بالإضافة إلى رصف شوارع مناطق السواني البحرية وزهويق المطلة على الكورنيش الشرقي، ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية ناحية علم الروم، مع مواصلة العمل ورصف شارع العمدة فرج.

كما تم البدء في إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، بعد نقل جميع الأكشاك العشوائية، تلبية لمطالب أهالي المنطقة، والتي تخدم التجمعات السكنية والمدارس، وتوفر الخدمات للمواطنين كافة.